Rhein-Neckar-Kreis: Trick-Betrüger erbeuten ca. 1700 Euro bei 60-jähriger Frau

Angelbachtal / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag-Nachmittag nahm ein bislang unbekannter Täter über Whatsapp Kontakt zu einer 60-jährigen Frau aus Angelbachtal auf und gab sich als deren Tochter aus, die sich aktuell in Geldnot befände. Unter einem Vorwand bat die falsche Tochter die Frau um eine Überweisung in Höhe von ca. 1700 Euro, welche diese, im Glauben, ihrer Tochter zu helfen, im Anschluss vornahm. Der Betrug flog erst auf, als sich die Frau am gleichen Abend mit ihrer tatsächlichen Tochter traf und ihr die Quittung für die Überweisung übergeben wollte. Die beiden Frauen begaben sich daraufhin umgehend zum Polizeirevier Sinsheim und erstattet Strafanzeige.

