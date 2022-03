Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim Neckarstadt-Ost: Schwerer Verkehrsunfall - Radfahrer lebensgefährlich verletzt - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag, gegen 11:45 Uhr, kam es in der Lange Rötterstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 50-jährigen Radfahrer und einem 80-jährigen Pkw-Führer. Details zum Unfallhergang können der Pressemitteilung Nr. 1 entnommen werden. Der Radfahrer kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zum Berichtszeitpunkt besteht noch immer Lebensgefahr. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Lange Rötterstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Pozzistraße und der Käfertaler Straße bis ca. 15:00 Uhr gesperrt werden.

Der Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell