POL-PDPS: Einbruch in die Kapelle in der St. Josef Parkanlage

Zweibrücken (ots) - Am 23.8.2022, gegen 15.30 Uhr, wurde in der Bitscher Straße der Fahrer eines E-Scooters einer Kontrolle unterzogen. Da eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden konnte, wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. |pizw Am 23.8.2022, gegen 14.15 Uhr, wurde ein 5er BMW in der Rosengartenstraße durch die Bundespolizei kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen ...

mehr