Polizei Bielefeld

POL-BI: Handtasche aus einem Wagen gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht auf Montag, 29.08.2022 ein Auto an der Hofstraße auf und stahl eine schwarze Tasche daraus.

Die weiße Mercedes E-Klasse stand in einer Hofeinfahrt nahe der Kreuzung zum Buchfinkenweg. Im Zeitraum von Sonntagabend, 21:00 Uhr, bis 07:40 Uhr am Montag machte sich der Täter an dem Wagen zu schaffen und beschädigte ein Fenster. So gelang er an die Tasche auf dem Beifahrersitz.

Die Polizei rät, Wertsachen nicht im Fahrzeug zurückzulassen.

Hinweise zu dem Aufbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell