POL-BI: Elektromobil-Fahrer beim Ausparken erfasst

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Jöllenbeck - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 26.08.2022, ereignete sich ein Einbruch in einen Blumenladen in der Eickumer Straße, Höhe Antaresstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Der oder die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen und durchsuchten diese nach Beute. Anschließend flüchteten der oder die Einbrecher samt Bargeld in unbekannte Richtung. Zeugen melden sich bitte mit ...

mehr