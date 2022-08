POL-BI: Einbruch in Blumenladen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitag, 26.08.2022, hielt ein Sicherheitsmitarbeiter eine ertappte Portemonnaie-Diebin fest. Während der Anzeigenaufnahme der Polizeibeamten meldeten sich weitere Opfer. Eine Bielefelderin erkannte auf der Station eines Krankenhauses an der Teutoburger Straße gegen 18:15 Uhr bei einer ihr unbekannten Frau ihr Portemonnaie in deren Hand. Die Zeugin sprach die junge Frau an, die ...

mehr