POL-BI: Zeugen gesucht: Körperverletzung an der Bushaltestelle Kunsthalle

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In den Morgenstunden des Samstags, 27.08.2022, griff ein Unbekannter einen angetrunkenen Mann aus Halle im Bereich der Bushaltestelle "Kunsthalle" an. Beamte erblickten das Opfer am Boden liegend und alarmierten den Rettungsdienst. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Gegen 04:10 Uhr befuhren Polizeibeamte die Artur-Ladebeck-Straße, in Richtung Detmolder Straße, und bemerkten an der Bushaltestelle "Kunsthalle" einen am Boden liegenden Mann, der offensichtlich Hilfe benötigte. Nachdem sie dem angetrunkenen Mann, einem 42-Jährigen aus Halle, auf die Beine geholfen hatten, teilte er mit, von einem Unbekannten geschlagen und getreten worden zu sein.

Zuvor sei er auf dem Heimweg in einem Schnellimbiss gewesen. Als er anschließend mit seinem Essen auf einen Bus wartete, näherten sich zwei Personen, die den 42-Jährigen beschimpften. Kurz darauf schlug einer der Männer die Imbisstüte aus der Hand des Wartenden. Als die Männer verbal aneinander gerieten, erhielt er einen Schlag gegen den Kopf und wurde am Boden liegend, nachdem er das Gleichgewicht verloren hatte, mehrfach getreten. Der Angreifer und sein Begleiter rannten anschließend in unbekannte Richtung davon.

Bei dem Angreifer soll es sich um einen athletischen Mann mit einem südeuropäischen Erscheinungsbild gehandelt haben. Er soll rund 20 Jahre alt und rund 185 cm groß sein sowie kurze schwarze Haare haben. Bei der Tat soll er ein weißes T-Shirt getragen haben. Zwei Zeugen teilten zudem mit, dass der Schläger eine Zahnspange getragen hätte.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder dem Täter und seinem Begleiter beim Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

