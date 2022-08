POL-BI: Zwei verletzte Fußgänger - Verkehrsunfall bei tiefstehender Sonne

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - An der Engersche Straße ist am Donnerstag, 25.08.2022, ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Zeugenaussagen war er zuvor bei rotem Ampelsignal gefahren und an einem wartenden Auto vorbeigefahren, bis er an zwei andere Pkw stieß und stürzte. Gegen 17:25 Uhr bestand in Höhe des Schildescher Friedhofs ein Fahrzeugrückstau auf der Engersche ...

