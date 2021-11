Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am Donnerstag, gegen 18.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Wiesenstraße in Ruhla. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte ein 79 Jahre alter Fahrer eines VW frontal mit dem Ford eines 51-Jährigen. Der Fahrer des Ford wurde dabei leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.500 Euro. Durch Unterstützung der Feuerwehr wurden zeitweise Absperrmaßnahmen durchgeführt. (jd)

