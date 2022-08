Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelec-Fahrer stößt gegen haltende Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - An der Engersche Straße ist am Donnerstag, 25.08.2022, ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Zeugenaussagen war er zuvor bei rotem Ampelsignal gefahren und an einem wartenden Auto vorbeigefahren, bis er an zwei andere Pkw stieß und stürzte.

Gegen 17:25 Uhr bestand in Höhe des Schildescher Friedhofs ein Fahrzeugrückstau auf der Engersche Straße in Richtung Vilsendorfer Straße. Im Bereich der Fußgängerampel des Friedhofs hatten Autofahrer bereits abgebremst und standen in dem Stau. Der Fahrer eines schwarzen Kombis, der von einer Ausfahrt am rechten Straßenrand, auf die Engersche Straße fahren wollte, hatte ebenfalls angehalten.

Zeitgleich befuhr ein 55-jähriger Bielefelder mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Engersche Straße in Richtung der Vilsendorfer Straße. Nach seiner Aussage sei der Kombi aus der Ausfahrt gefahren und habe erst auf dem Radweg angehalten. Aus diesem Grund habe er nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei mit seinem Pedelec auf die Straße ausgewichen.

Der 55-Jährige touchierte einen schwarzen Opel Corsa, einer 28-jährigen Bielefelderin und fuhr gegen das Heck eines silbernen VW Passats, an dessen Steuer ein 33-Jähriger aus Hiddenhausen saß.

Mehrere Zeugen berichteten während der Unfallaufnahme, dass der Pedelec-Fahrer mit Betätigen seiner Fahrradklingel an den haltenden Autos vorbei gefahren sei und das Rotlicht der Fußgängerampel missachtet habe. Kurz nach der Ampel sei es zu der Kollision gekommen, als der 55-Jährige den haltenden Pkw-Kombi umfahren habe.

Der schwer verletzte Pedelec-Fahrer wurde vor Ort durch Rettungssanitäter versorgt und zur stationären Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell