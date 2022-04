POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots) - Im Tatzeitraum, Mittwoch, 13.04.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 14.04.2022, 15:45 Uhr wurde an einem Friseursalon in der Neustraße in Wittlich die Markise beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Wittlich, unter 06571-9260, zu wenden Rückfragen bitte an: Fabian Hilgers, PK Polizeiinspektion Wittlich Schloßstraße 28 54516 Wittlich Tel.: 06571-9260 piwittlich@polizei.rlp.de Pressemeldungen ...

mehr