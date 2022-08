POL-BI: Dieb greift durch geöffnetes Sprinter-Fenster

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 24.08.2022, brachte ein Bielefelder einen Einbruch in seine Wohnung in der Brandenburger Straße, Höhe August-Bebel-Straße, zur Anzeige. Nach den ersten Erkenntnissen haben sich der oder die Täter über einen längeren Zeitraum in der Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, aufgehalten. Die Polizei sucht Zeugen. Nachdem ein 31-jähriger Bielefelder ...

