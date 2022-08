Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher hausen in Wohnung

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 24.08.2022, brachte ein Bielefelder einen Einbruch in seine Wohnung in der Brandenburger Straße, Höhe August-Bebel-Straße, zur Anzeige. Nach den ersten Erkenntnissen haben sich der oder die Täter über einen längeren Zeitraum in der Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, aufgehalten. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem ein 31-jähriger Bielefelder aus dem Urlaub zurückkehrte, stand er vor seiner aufgebrochenen Wohnungstür und meldete dies der Polizei. Die alarmierten Beamten stellten fest, dass die Täter die Abwesenheit des Bewohners ausnutzten und offenbar für mehrere Tage in der Wohnung hausten. Zudem entwendeten sie einen Fernseher der Marke Samsung.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 08:00 Uhr am 08.08.2022 und 13:45 Uhr am 24.08.2022.

Zeugen und Nachbarn melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen und den Tätern bei dem ermittelnden Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

