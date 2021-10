Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Geschwindigkeit nicht an Witterungsbedingungen auf der BAB 4 angepasst

Weimar (ots)

Verletzungen zog sich ein Autofahrer bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der BAB 4 zu. Zwischen den Anschlussstellen Weimar und Apolda in Fahrtrichtung Dresden war der 27-Jährige mit seinem Pkw VW unterwegs, als er gegen 06:40 Uhr auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Das Auto schleuderte in die Leitplanke und blieb dann im Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Weimar stehen. Ein Rettungswagen musste zur Versorgung des verletzten Fahrers mit zur Unfallstelle gerufen werden. Durch den Unfall entstand Schaden, der mit 5.000 EUR beziffert wurde.

