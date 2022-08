Polizei Bielefeld

POL-BI: Erwischt: Fahrraddieb bringt Handydiebstahl zur Anzeige

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitag, 19.08.2022, entwendete ein 34-jähriger Bielefelder ein Fahrrad aus einem Hausflur in der Heeper Straße, Höhe Brüderpfad. Als der Bielefelder wenig später einen Handydiebstahl zur Anzeige brachte, erkannten ihn die Beamten und konfrontierten ihn mit dem Fahrraddiebstahl.

Gegen 14:35 Uhr stellte ein 62-jähriger Bielefelder ein Damenfahrrad in den Flur eines Hauses ab. Als er dann für ein Telefonat in einen Nebenraum ging, vernahm er Geräusche aus dem Flur und ging diesen nach. Der Dieb hatte das Fahrrad jedoch schon gestohlen und war in eine unbekannte Richtung geflüchtet.

Da der Fahrraddieb bei seiner Tat jedoch gefilmt wurde, war der Polizei sein Erscheinungsbild bekannt. Dies führte dazu, dass er rund zwei Stunden später auf der Polizeiwache Ost als Dieb identifiziert werden konnte. Denn gegen 16:30 Uhr brachte der 34-jährige den Diebstahl eines Handys zur Anzeige. Als die Polizisten den geschädigten Dieb auf die starke Ähnlichkeit zur abgelichteten Person hinwiesen, gestand er die Tat und führte die Beamten zum Fahrrad in unmittelbarer Tatortnähe.

Das entwendete Fahrrad konnte dem rechtmäßigen Besitzer noch am selben Tag zurückgegeben werden.

