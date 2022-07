Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Windschutzscheibe an zwei Autos beschädigt

Greven (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (30.06.2022) zwischen 17.00 Uhr am Mittwochabend und 07.00 Uhr am Donnerstagmorgen sind an der Saerbecker Straße und Ketteler Straße in Greven zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Die Täter schlugen mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die Windschutzscheibe beider Autos ein. Der schwarze Smart parkte auf einem Grünstreifen in der Saerbecker Straße. Die Motorhaube wurde ebenfalls mutwillig beschädigt. Darüber hinaus wurde an einem schwarzen Peugeot, welcher im Einmündungsbereich Saerbecker Straße/ Ketteler Straße stand, die Windschutzscheibe in gleicher Weise eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Die Polizei bittet Zeugen, die von den Sachbeschädigungen etwas mitbekommen haben, sich bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455 zu melden.

