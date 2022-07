Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, 82-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Mettingen (ots)

Am Donnerstag (30.06.2022) ist es gegen 15.00 Uhr auf der Bahnhofstraße in Mettingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 82-jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt. Ein Autofahrer aus Mettingen fuhr mit seinem Hyundai auf der Nierenburger Straße in Richtung Ibbenbürener Straße. Zur selben Zeit befuhr eine 82-jährige Mettingerin mit ihrem Fahrrad die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Recker Straße. In Höhe der Einmündung Bahnhofstraße/ Nierenburger Straße übersah der 81-jährige Fahrzeugführer die von links kommende Radfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß und die 82-jährige Frau kollidierte mit der Windschutzscheibe. Die Radfahrerin verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

