POL-CE: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in der Heese

29225 Celle (ots)

Am Mittwochvormittag, um 11:10 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Mountainbike die Heese aus Richtung Welfenallee kommend. In Höhe des Penny-Marktes nimmt ein schwarzer Kleinwagen dem 17-Jährigen die Vorfahrt, indem dieser vom Parkplatz des Penny-Marktes auf die Heese fährt und in Richtung Trüllerstraße abbiegt. Der Radfahrer kann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, fährt auf das Heck des Kleinwagens auf und stürzt. Infolge des Sturzes zieht sich der 17-Jährige leichte Verletzungen zu. Der beteiligte Kleinwagen flüchtet unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen zum Verkehrsunfall werden gebeten sich bei der Polizei Celle unter 05141-277-0 zu melden.

