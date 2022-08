POL-BI: Angetrunkener Radfahrer fährt auf dem OWD

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 25.08.2022, entwendete ein unbekannter Täter zwei Portemonnaies aus einem Daimler-Benz in der Obernstraße, in Höhe der Straße Waldhof. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 53-jähriger Steinhagener hatte gegen 09:30 Uhr seinen Sprinter in der Obernstraße geparkt, das Fahrzeug kurzzeitig verlassen und das Beifahrerfenster offen gelassen. Zurück am Fahrzeug bemerkte ...

