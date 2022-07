Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in der Reitgasse(Nachtrag - Zeugenaufruf) + Baustellenschild besprüht + Grablampe gestohlen + Schwarzer SUV rammt Verkehrsschild + Unfallflucht im Semmelweisweg

Einbruch in der Reitgasse

(Nachtrag zur Presseinformation vom 18. Juli)

Nach den Einbrüchen in zwei Gastronomiebetriebe in der Reitgasse sucht die Kripo Marburg aufgrund erster Ermittlungsergebnisse nach wichtigen Zeugen. Speziell geht es dabei um den Einbruch, bei dem die wohl zwei Täter noch am Tatort Alkohol konsumierten und schließlich mit weiteren gestohlenen Flaschen flüchteten. Dieser Einbruch war am Sonntag, 17. Juli, offenbar zwischen 04.45 und 05.30 Uhr. Nach den neuen Kenntnissen befanden sich während des Einbruchs mehrere Personen auf der Straße vor dem Tatort. Es gab dort offenbar eine Kommunikation zwischen diesen gesuchten Zeugen und einem der mutmaßlichen Täter am Fenster im ersten Stock des Hauses. Die Personen vor dem Haus sind wichtige Zeugen für die Kripo Marburg und werden daher dringend gebeten, sich zu melden. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Baustellenschild besprüht

Mit roter Farbe sprühte ein Unbekannter einen Buchstaben auf ein Baustellenschild. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Tat war von Montag auf Dienstag, 19. Juli, zwischen 17 und 08.15 Uhr. Das Schild stand vor dem Anwesen Ronhäuser Weg 8. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Grablampe gestohlen

Von einem Grab auf dem Neustädter Friedhof stahl ein Dieb eine ca. 30 Zentimeter hohe Lampe. Die Lampe hat ein Gehäuse aus Messing und vier Glasscheiben. Das betroffene Grab befindet sich am Friedhofsrand, direkt nahe dem Zaun zum Parkplatz an der Kasseler Straße. Der Diebstahl war zwischen Dienstag, 05 und Freitag, 08. Juli. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Schwarzer SUV rammt Verkehrsschild

Auf dem Weg über die Sommerbadstraße zum Erlenring geriet ein schwarzer SUV aus unbekannten Gründen auf eine Verkehrsinsel und kollidierte mit dem dort aufgestellten Verkehrsschild. Nach Zeugenaussagen verzögerte der Fahrer kurz, fuhr dann aber weiter. Die am Unfallort verlorenen Fahrzeugteile weisen auf einen SUV des Herstellers Ford hin. Laut Zeugenaussagen befand sich am Auto ein Kennzeichen mit der Stadtkennung für Erlangen-Höchstatt (ERH). Die Verkehrsunfallflucht war am Montag, 18. Juli, um 17.30 Uhr. Da der Unfallort zu dieser Zeit stark frequentiert ist, hoffen die Unfallfluchtermittler auf Zeugen. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrer des SUV machen? Wo steht seit Montagabend ein schwarzer Ford SUV mit frischem Unfallschaden? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Unfallflucht im Semmelweisweg

Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, 18. Juli, zwischen 13 und 18.30 Uhr im Semmelweisweg ereignete. In dieser Zeit entstand an einem dunkel lilafarbenen Renault Modus an der Hintertür auf der Fahrerseite ein Schaden. Der Verursacher flüchtete. Bislang steht weder ein Unfallhergang fest, noch ergaben sich Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. Der Modus stand am rechten Straßenrand vor dem Semmelweisweg 5, die Front zeigte zur Keplerstraße. Wem ist in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver aufgefallen, bei dem es zur Kollision mit dem Renault gekommen sein könnte? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

