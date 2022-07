Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche in Marburg und Allna + Autoaufbruch + Exhibitionist + Polizeikontrollen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbrüche in der Reitgasse

In der Nacht zum Freitag, 15. Juli, um etwa 02.30 Uhr und in der Nacht zum Sonntag, 17. Juli, gegen 05.30 Uhr, gab es Einbrüche in Gastronomiebetriebe in der Reitgasse. Der oder die Täter erbeuteten im ersten Fall diverse Trinkgelder und einen Standtresor. Beim Einbruch am Sonntag konsumierten und stahlen der oder die Täter alkoholische Getränke und entkamen letztlich. Aufgrund unterschiedlicher Vorgehen und Zielrichtungen ist ein Zusammenhang der beiden Einbrüche zwar nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu den genannten Tatzeiten bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Allna - Einbrecher klaut Kleidung

Nach den ersten Ermittlungen drang der Einbrecher durch die aufgehebelte Eingangstür in das Haus in der Straße Vor dem Berg ein und verließ es durch ein Fenster im Souterrain. Der Täter erbeutete ausschließlich Damenbekleidung. Es entstand ein Gesamtschaden von über 1500 Euro. Der Einbruch war in der Nacht zum Samstag, 16. Juli, zwischen 00.50 und 01.10 Uhr. Wer hat in der Tatnacht in Allna eine verdächtige Person gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Autoaufbruch in der Tiefgarage - Täter flüchtete

Als er am Freitag, 15. Juli, gegen 08.15 Uhr in die Tiefgarage des Rewe-Parkhauses am Erlenring kam, bemerkte der Besitzer eine fremde Person in seinem Auto. Der entdeckte Täter ergriff sofort die Flucht und entkam mit einem weißen Ladegerät für ein Samsung Mobiltelefon. Der Mann hatte beim Einbruch in den blauen Renault zudem einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Die Kripo Marburg bittet um Hinweise, die zur Identifizierung des Täters beitragen können. Der Gesuchte ist mutmaßlich südländischer Herkunft, ca. 1,90 Meter groß und schlank. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug einen dunkelblauen Kapuzenpulli. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Amöneburg - Fahrzeugbrand - Fahrer schwer verletzt

Ein Passant fand am Freitagmittag (15. Juli, kurz nach 12 Uhr) im Feld bei Mardorf einen schwer verletzten Mann neben seinem lichterloh brennenden Auto. Ein Rettungswagen transportierte den Mann ins Krankenhaus. Nach ersten Informationen beseht derzeit keine Lebensgefahr. Das Auto stand auf einem Grasweg zwischen einem Hafer- und einem Weizenfeld, beides noch nicht geerntet. Ohne das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hätte der Fahrzeugbrand zu einem weit größeren Schaden führen können. Die Ermittlungen zur Brandursache und dem Gesamtgeschehen dauern derzeit an.

Bad Endbach - Exhibitionist

Auf dem Fahrradweg in der Straße Am Bewegungsbad stand ein Mann von einer Bank auf und entblößte sich in dem Moment, als eine 24 Jahre alte Radfahrerin ihn passierte. Der Vorfall war am Sonntag, 17. Juli, gegen 20.45 Uhr. Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt und von sehr schlanker Statur. Er hatte sehr kurze dunkle Haare, trug eine Sonnenbrille und eine kurze graue Sporthose. Wem ist dieser Mann noch aufgefallen? Hinweise zu seiner Identifizierung bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Landkreis (Marburg/Biedenkopf/Neustadt) Polizeikontrollen - Zu schnell - Alkohol - Drogen

Nach entsprechenden Kontrollen ahndete die Polizei diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten und Straftaten. Dabei beschlagnahmte die Polizei u.a. Führerscheine, Drogen, elektronische Datenträger und Bargeld, durchsuchte eine Wohnung und veranlasste Blutentnahmen.

Am Freitag, 15. Juli, kontrollierte die Polizei gegen 13 Uhr in der Marburger Straße in Marburg zwei Fahrer eines E-Scooters. Sowohl der 34 Jahre alte Mann als auch die 28 Jahre alte Frau fuhren ihre Scooter, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittelstanden. Die Drogentests reagierte auf THC. Ebenfalls den Einfluss von THC zeigte auch der Drogentest eines 50 Jahre alten Mannes an, der um 17 Uhr mit seinem E-Scooter durch die Neue Kasseler Straße fuhr. Er stand außerdem leicht unter Alkoholeinfluss. Für alle drei endete die Scooterfahrt mit der Kontrolle und die Begegnung mit der Polizei erst nach der veranlassten Blutprobe´.

Innerhalb des Konzeptes "Sicheres Marburg" bemerkte eine Fußstreife am Sonntag, 17. Juli, gegen 22.45 Uhr, wie sich zwischen der Mensa und den Lahntreppen ein junger Mann beim Erblicken der Polizei sofort und augenscheinlich eilig in die entgegengesetzte Richtung bewegte. Der 22-Jährige hatte einen Grund. Er hatte mehrere verkaufsfertig verpackte Portionen Haschisch und Marihuana bei sich. Wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln vollstreckte die Polizei dann noch in der Nacht die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Wohnungsdurchsuchung Hierbei beschlagnahmte die Polizei u.a. elektronische Datenträger, Bargeld und weiteres Rauschgift. Ausreichende Haftgründe lagen gegen den Mann nicht vor, sodass die Polizei ihn in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Maßnahmen entließ. Nach einer weiteren Kontrolle an der alten Bibliothek am gleichen Abend muss sich ein Mann wegen des Besitzes von Haschisch und eines verbotenen, sogenannten Einhandmessers verantworten.

Am Samstagnachmittag, (16. Juli, gegen 17 Uhr) meldete eine nicht im Dienst befindliche Polizeibeamtin ein Auto, dass in Schlangenlinien auf der B 454 von Wiera nach Neustadt fährt. Sie verfolgt das Auto und informiert die Polizei zeitgleich über den Standort. Der Mann bemerkt die Verfolgung, stellte sein Auto in der Emil-Rössler-Straße ab und flüchtet, wobei er Geldbörse und Zündschlüssel im Auto lässt. Die Polizei stellte den Mann nur wenig später in seiner Wohnung. Er saß, umgeben von zahllosen leeren Bierdosen und kleinen Wodkaflaschen, seelenruhig im Sessel. Sein Alkotest zeigte 2,56 Promille an. Die Polizei nahm in für die notwendigen Blutproben mit und beschlagnahmte den Führerschein.

Ebenfalls unter dem Verdacht, unter Alkoholeinfluss Auto gefahren zu sein, steht ein 25 Jahre alter Mann aus dem Hinterland. Die Polizei kontrollierte den Mann am Samstag, 16. Juli, gegen 22.20 Uhr beim Messeplatz. Sein Alkotest zeigte 1,22 Promille. Da sich der Mann später der Blutprobe widersetzte und weiteren Widerstand leistete als er die Polizeidienststelle nicht freiwillig verlassen wollte, muss es sich demnächst nicht nur wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss, sondern auch wegen Widerstands verantworten.

... und schließlich überwachte der Regionale Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf am Samstag, 16. Juli noch die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten an der Sackpfeife auf der Bundesstraße 253. Dort gilt außer für Lastwagen über 7,5t, die nur 60 km/h fahren dürfen, eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. 80 von 1379 gemessenen Pkw, 15 von 121 Motorrädern und einer von 15 Lastwagen waren zu schnell unterwegs. Der Lastwagenfahrer fuhr 69 km/h und beglich die Ordnungswidrigkeit mit einem Verwarnungsgeld. Von den zu schnellen Auto- und Motorradfahrern warten insgesamt 23 jetzt auf einen Bußgeldbescheid. Bei drei Autofahrern dürfte es auch zu einem Fahrverbot kommen. Das schnellste Auto fuhr 156 das schnellste Motorrad 135 km/h.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell