Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Trotz aller Warnungen - Seniorin wird Opfer von Betrügern am Telefon

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Am Freitag, 15. Juli, erbeuteten Betrüger am Telefon von einer über 80 Jahre alten Dame Bargeld in fünfstelliger Höhe. Das Telefonat dauerte mehr als zwei Stunden. Am Telefon waren wechselnde Gesprächspartner, die sich als Polizeibeamte, Staatsanwalt und Richter ausgaben, um der Geschichte der angeblichen Verwicklung des Enkels in einen tödlichen Unfall und der Notwendigkeit einer Kaution zur Abwendung einer bevorstehenden Haft Nachdruck und Glaubwürdigkeit zu verleihen. Die im Hintergrund zu hörende, weinerliche Stimme des angeblichen Enkels, der flehte "Oma hilf mir", trug ein Übriges dazu bei. Letztendlich kam es gegen 15 Uhr in Lohra Kirchvers zu der Geldübergabe. Als Geldbotin erschien mit blauer OP Maske und komplett schwarz gekleidet, eine ca. 26 Jahre alte, schlanke Frau mit schwarzen, zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren. Es gibt derzeit keine Hinweise zur Nationalität, einer etwaigen Begleitung und zur Mobilität der Geldbotin. Wem ist diese Frau aufgefallen? Wer hat die Frau gesehen und kann Angaben zu etwaigen Begleitern oder einem benutzten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

"Die Polizei wird nicht müde, immer wieder und möglichst frühzeitig bei der Meldung von ersten Anrufen, und dann über wirklich alle zur Verfügung stehenden Kanäle vor den Betrügern am Telefon zu warnen. Der leider trotzdem erfolgreiche Betrug ist ein Beleg dafür, dass diese zeitnahen Meldungen und deren Verbreitung nicht nur durch die Polizei, sondern auch durch Angehörige, Freunde, Nachbarn usw. richtig und wichtig sind. Nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern schaffen wir es, die Bürgerinnen und Bürger davor zu bewahren, Opfer dieser Betrüger zu werden."

"Der beste Schutz ist es, generell sofort das Gespräch zu beenden, wenn es bei einem unerwarteten Telefonanruf um Geld geht! Legen Sie auf und informieren sie sich anschließend selbst darüber, ob an der gehörten Geschichte, egal wie schlimm sie sich zunächst angehört hat, überhaupt etwas dran ist!

Weitere Hinweise und Tipps zu den vielen verschiedenen Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell