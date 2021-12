Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: gestohlenes E-Bike zufällig entdeckt - Täter konnte flüchten - E-Bike wieder zurückerlangt

Freiburg (ots)

Ein 53-jähriger Mann befand sich am Freitag, 03.12.2021, gegen 21.00 Uhr, zufällig in der Nähe des Rathauses in der Luisenstraße, als er dort mehrere Jugendliche sah, welche sich vor dem Rathaus aufhielten und augenscheinlich sein E-Bike dabei hatten. Der 53-Jährige rief daraufhin seinen 17-jährigen Sohn an, welcher ursprünglich mit dem E-Bike seines Vaters unterwegs war. Der 17-Jährige klärte seinen Vater über den Diebstahl seines E-Bikes auf. Gegen 18.00 Uhr hatte es der 17-Jährige verschlossen am Bahnhof, in der Nähe eines Fahrradgeschäftes abgestellt. Der 17-Jährige begab sich nach dem Anruf seines Vaters zum Rathaus und folgte den Jugendlichen in die Rathaustiefgarage. Zur Unterstützung informierte der 17-Jährigen einen Freund, welcher kurz danach auch an der Tiefgarage eintraf. Vor der Tiefgarageneinfahrt stellte der Freund des 17-Jährigen vier Jugendliche mit dem gestohlenen E-Bike fest und sprach diese auf den Diebstahl an. Ein Junge ergriff daraufhin mit dem E-Bike die Flucht, konnte aber von dem Freund kurzfristig festgehalten werden, sodass der Junge mit dem E-Bike stürzte. Der Junge setzte dann ohne E-Bike seine Flucht fußläufig in Richtung Bahnhofstraße fort. Die anderen Jugendliche aus der Gruppe, ein weiterer Junge sowie zwei Mädchen, entfernte sich ebenfalls fußläufig. In der Tiefgarage entdeckte die Polizei noch zwei weitere gestohlene Fahrräder. Ein grünes Fahrrad der Marke Scott konnte einem Diebstahl zugeordnet werden, welcher kurz zuvor in der Feldbergstraße stattfand. Die Ermittlungen zu dem Besitzer des zweiten sichergestellten Fahrrades der Marke Pegasus sind noch im Gange.

