Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Münstertal/Schwarzwald: Gleitschirmflieger kollidiert mit Hausdach und stürzt ab

Freiburg (ots)

Glück im Unglück hatte ein Gleitschirmflieger am Montag, den 06.12.2021. Er war gemeinsam mit einem weiteren Gleitschirmflieger gegen 16 Uhr am Breitnauer Kopf gestartet und in Richtung Münstertal geflogen. Im Landeanflug auf eine Wiese außerhalb der Ortschaft verlor er, vermutlich aufgrund mangelnder Flugerfahrung, plötzlich massiv an Höhe. Er entschied sich deshalb auf einer Grünfläche in Untermünstertal innerhalb der Ortschaft zu landen. Aufgrund der niedrigen Flughöhe kollidierte er mit dem Dach eines Wohnhauses und stürzte auf die angrenzende Grünfläche. Hierbei verletzt er zwar sich an den Beinen und musste im Krankenhaus behandelt werden, schlimmere Verletzungen zog er sich jedoch nicht zu. Am Dach des Hauses entstand durch den Zusammenstoß nur ein geringer Sachschaden.

