Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen, Winden Gut Pariert

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag beabsichtigte ein auf der B 294 in Richtung Elzach fahrender Autofahrer diese bei Winden, an der Ausfahrt zu verlassen. Der nachfolgende Verkehr musste deshalb die Geschwindigkeit verringern. Ein weiter hinten und in selber Richtung fahrender Autofahrer bemerkte dies offenbar zu spät. Allerdings reagierte er gut und konnte ein heftiges Auffahren auf das Stauungsende verhindern, indem er nach rechts auf den Grünstreifen auswich. Dort schoss er an den wartenden Fahrzeugen vorbei, kollidierte allerdings dann aber im Bereich der Einmündung mit dem bereits abbiegenden ersten Fahrzeug. Es entstand Sachschaden. Personenschaden wurde aller Wahrscheinlichkeit nach durch diese gewagte Ausweichaktion verhindert.

WKl/rb

sk/ö

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell