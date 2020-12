Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Der Mercedes-Benz eines 51-Jährigen wurde zwischen dem 13.12.2020, 23 Uhr, und dem 14.12.2020, 12:30 Uhr, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Das Auto war am Fahrbahnrand der Rußiconstraße abgestellt. Statt sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1000 Euro zu kümmern, flüchtete der oder die Verursacher*in. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

