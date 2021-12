Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Polizeibeamter bei Unfallaufnahme von Pkw gestreift - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 06.12.2021, ist ein Polizeibeamter auf der L 161 bei der Bannschacher Brücke beim Industriegebiet Kaitle zwischen Waldshut und Tiengen von einem Pkw gestreift worden. Der Beamte war kurz vor 07:00 Uhr mit der Aufnahme eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden beschäftigt. Eine 51 Jahre alte Autofahrerin war dort gegen 06:30 Uhr bei Glatteis in die Leitplanke geprallt. Der Polizist befand sich mit der beteiligten Autofahrerin auf dem Grünstreifen, als er vom rechten Außenspiegel eines herannahenden Autos eines 38 Jahre alten Mannes touchiert wurde. Dabei erlitt der Beamte Verletzungen am Arm und wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 800 Euro verursacht. Eine dienstliche Kamera fiel zu Boden und wurde ebenfalls beschädigt.

