POL-FR: Waldshut-Tiengen: Uneinsichtiger E-Scooter-Fahrer

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 06.12.2021, ist eine Polizeistreife in Waldshut-Tiengen auf einen uneinsichtigen E-Scooter-Fahrer gestoßen. Gegen 10:30 Uhr war der 26-jährige fahrenderweise in der Friedrichstraße gestoppt worden, weil an seinem elektrischen Kleinstroller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Tatsächlich bestand auch für diesen kein Versicherungsschutz. Dem Mann wurden die strafrechtlichen Konsequenzen erläutert und die Weiterfahrt untersagt. Keine viertel Stunde später wurde er erneut von der Streife fahrend mit dem nicht versicherten Roller ertappt. Der Roller wurde deshalb beschlagnahmt.

