Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brandmeldealarm löst Feuerwehreinsatz aus.

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt;]

Am Montag den 06.12.2021, gegen 07:42 Uhr wurden die Feuerwehr aus Titisee-Neustadt, sowie die Polizei zu einem Brandmeldealarm in einem Hotel am Postplatz gerufen.

Bei einer Überprüfung des historischen Gebäudes durch die Feuerwehr, konnte keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Es ist eher davon auszugehen, dass es sich um eine Störung der Anlage handelte.

