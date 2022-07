POL-MR: Steffenberg: Tödlicher Verkehrsunfall

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Einbruch in die Straßenmeisterei In der Nacht zum Dienstag, 12. Juli, gab es einen Einbruch in die Räume der Straßenmeisterei in der Straße Am Krekel. Der Einstieg erfolgte durch ein auf der Gebäuderückseite aufgebrochenes Fenster des Kellergeschosses. Nach den Spuren ...

mehr