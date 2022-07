Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheibe eingeschlagen + Blumenkästen beschädigt + Kennzeichen entwendet + Reifen zerstochen + Unfallflucht auf Klinikparkplatz

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Scheibe eingeschlagen

Eine Scheibe eines geparkten Seat schlugen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 13. Juli, ein. Zwischen 21 Uhr und 8 Uhr stand der weiße Mii in der Straße Krummbogen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 300 Euro. Aus dem Auto fehlt nichts, dennoch ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach- Frohnhausen: Blumenkästen beschädigt

Drei am Brückengeländer hängende Blumenkästen warfen Unbekannte in der Sportplatzstraße in die Allna und beschädigten sie dadurch. Der Schaden von etwa 300 Euro entstand zwischen Samstag und Sonntag, 26./26. Juni. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Biedenkopf entgegen (Telefonnummer 06461/92950).

Kirchhain- Betziesdorf: Kennzeichen entwendet

In der Straße Unterm Zaunacker montierten Diebe die zwei Kennzeichen eines geparkten weißen Skoda ab und flüchteten mit dem Diebesgut im Wert von etwa 50 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 16 Uhr am Dienstag, 12. Juli, und 8.30 Uhr am Mittwoch. Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen MR-PS 546 nimmt die Polizei in Stadtallendorf entgegen (Telefonnummer 06428/93050).

Stadtallendorf: Reifen zerstochen

Zwei Reifen eines in der Hauptstraße geparkten blauen VW Golf zerstach ein Unbekannter am Mittwoch, 13. Juli, zwischen 6.40 Uhr und 21.20 Uhr. Der entstandene Schaden beträgt etwa 140 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Unfallflucht auf Klinikparkplatz

Auf dem zur Frauenklinik gehörenden P7-Krankenhausparkplatz in der Baldingerstraße touchierte ein Unbekannter Autofahrer am Dienstag, 12. Juli, vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten DS. An dem grauen DS 7 Crossback entstanden dadurch zwischen 7.30 Uhr und 8.20 Uhr rund 2.000 Euro hohe Schäden am rechten hinteren Kotflügel, an dem blauer Fremdlack erkennbar ist. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

