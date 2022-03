Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Ladendiebstahl durch zwei unbekannte Männer

Am Donnerstag, dem 24. März 2022 um 18.30 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter diverse Alkoholika aus einem Lebensmittelgeschäft, an der Friesoyther Straße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bösel unter Tel.: 04494-92262-0 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Dienstag, dem 22. März 2022, in der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.10 Uhr, musste eine 53-Jährige aus Friesoythe feststellen, dass ihr Fahrzeug, VW Golf, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Fahrerseite beschädigt wurde. Das Fahrzeug stand zur Unfallzeit auf einem Parkplatz in der Europastraße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-9316-0 in Verbindung zu setzen.

