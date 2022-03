Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung - "Geschwindigkeitsmesswoche" im März 2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

In vielen Bundesländern Deutschlands fand in der Woche vom 21. März bis zum 27. März 2022 die sogenannte "Geschwindigkeitsmesswoche" statt. Auch im Bereich unserer Polizeiinspektion nahmen Polizeibeamte neben dem täglichen Einsatzgeschehen teil. So konnten wir in dieser Woche 129 Geschwindigkeitsverstöße feststellen. Zudem fanden innerhalb der Geschwindigkeitsmesswoche am Donnerstag, dem 24. März 2022 in der Zeit von 11.00 bis 19.00 Uhr, im sogenannten "Dreiländereck" dem Landkreis Ammerland, Landkreis Cloppenburg und dem Landkreis Leer, stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen statt. An der gemeinsamen Aktion in den Grenzbereichen der jeweiligen Landkreise, waren Mitarbeiter der drei Landkreise und Polizeibeamte aus den Polizeiinspektionen Cloppenburg/Vechta, Oldenburg-Stadt/Ammerland und Emden/Leer beteiligt. Hier wurden zusätzlich insgesamt 240 weitere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen. Sie führt immer wieder zu teils schweren bis tödlichen Unfällen. Polizeidirektor Walter Sieveke, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta kündigt an, auch weiterhin an Geschwindigkeitsmessungen im Rahmen der Verkehrsüberwachungsstrategie festzuhalten. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, mit angepasster Geschwindigkeit und Rücksicht am Straßenverkehr teilzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell