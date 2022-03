Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 26.März 2022, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Langen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Hausmauer des Marktes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel unter Tel.: 04499-92220-0 in Verbindung zu setzen.

Barßel/Elisabethfehn - Diebstahl aus Rohbau

Zwischen Samstag, dem 26. März 2022 um 18.00 Uhr und Sonntag, dem 27. März 2022 um 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter diverse elektronische Baugeräte aus einem Rohbau. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel unter Tel.: 04499-92220-0 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe/Kampe -Einbruch in Wohnhaus scheitert

Am Montag, 28.März 2022, zwischen 08.30 Uhr und 11.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus im Pappelweg einzudringen. Nachdem dies nicht gelang, entfernten sich die Täter vom Tatort. Am Wohnhaus entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-9316-0 entgegen.

Friesoythe - Verlust einer größeren Summe Bargeld

Am Samstag, 26.März 2022, gegen 15.50 Uhr geriet im Bereich der Ellerbrocker Straße ein Umschlag mit einer größeren Summe Bargeld in Verlust. Der Verlierer war fußläufig von der Emsstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und hatte den Verlust im Bereich des Restpostenmarktes an der Ellerbrocker Straße bemerkt. Ehrliche Finder werden gebeten, den Umschlag bei der Polizei Friesoythe oder dem Fundamt der Stadt Friesoythe abzugeben. Durch den Verlierer wurde ein Finderlohn in Aussicht gestellt.

Friesoythe - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 28. März 2022 um 14 Uhr, wurde in einem Supermarkt Am Hafen, einer 68-Jährigen aus Friesoythe die Geldbörse (schwarzes "Kellnerportemonnaie") aus dem Einkaufswagen entwendet. In der Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente, sowie Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-9316-0 entgegen.

