Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl aus Kfz

Von Samstag, 26. März 2022, 17.00 Uhr bis Sonntag, 27. März 2022, 07.30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in Goldenstedt, Haselnußweg, gewaltsam in einen Pkw BMW. Entwendet wurden das Radio, eine Zierleiste und die Rücksitzbank. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit drei schwer- und zwei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, dem 27. März 2022 um 15.20 Uhr, befuhr eine 30-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden, mit ihrem Pkw, die Holdorfer Straße (L852) in Fahrtrichtung Holdorf. Eine 21-Jährige aus Dinklage fuhr mit ihrem Pkw, aus Richtung Nellinghof kommend, auf die bevorrechtigte L852 und missachtete dabei das Vorfahrtszeichen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 21-Jährige wurde durch den Aufprall schwer, die 30-Jährige leicht verletzt. Im Pkw der 30-Jährigen befanden sich zudem noch drei Mitfahrer/innen. Darunter ihre 8-jährige Tochter und eine 52-Jährige Frau welche beide schwer verletzt worden sind und ein 28-jähriger Mann, welcher leicht verletzt worden ist. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die 21-jährige Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 40.000,00 Euro.

Lohne - Sachbeschädigung an Kfz

Von Samstag, 26. März 2022, 20.00 Uhr bis Sonntag, 27. März 2022, 11.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Bernardstraße, einen Pkw Opel Astra, indem sie den Vorder- und Hinterreifen der rechten Fahrzeugseite zerstachen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne 04442-80846-0 entgegen.

Steinfeld - Einbruch in Praxisräume

Am Sonntag, 27. März 2022, 00.50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter im Ortsteil Mühlen, Am Hövel, gewaltsam Zutritt in die Räume einer Tierarztpaxis. Ob etwas entwendet wurde steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld unter 05492-96066-0 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall-Flucht / Zeugenaufruf

Am Sonntag, 27. März 2022, 17.32 Uhr befuhren ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw und ein 13-Jähriger aus Steinfeld mit seinem Fahrrad, die Nieberdingstraße in Steinfeld in Fahrtrichtung Marktplatz. Als der Pkw-Fahrer den 13-jährigen überholt, kam es zu einem Kontakt mit dem Pkw, wodurch der Radfahrer zu Fall kam. Eine Verletzung erlitt der 13-Jährige nicht, jedoch entstand Sachschaden am Fahrrad. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld unter 05492-96066-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Von Samstag, 26. März 2022, 23.00 Uhr bis Sonntag, 27. März 2022, 10.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Neuer Markt, die Schaufensterscheibe eines Restaurants. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Freitag, 25. März 2022, 12.00 Uhr befuhr ein 88-jähriger aus Vechta mit einem Pkw den Falkenweg in Vechta in Fahrtrichtung An der Gräfte. Zeitgleich befuhr ein 15-jähriger aus Vechta mit seinem Fahrrad den Geh-/Radweg in gleicher Richtung. In Höhe des Kreisverkehres übersah der 88-Jährige den bevorrechtigen 15-Jährigen, als dieser die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der Radfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1000,00 Euro.

Vechta - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Samstag, 26. März 2022, 16.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, das weiße Mobiltelefon des Herstellers Samsung A 50 einer 36-jährigen aus Schenefeld (Schleswig-Holstein) aus ihrer mitgeführten Handtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl von zwei Pedelecs

Von Dienstag, 22. März 2022, 16.00 Uhr bis Samstag, 26. März 2022, 09.15 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Fieselerstraße, in das Caport eines Wohnhauses und entwendeten zwei abgestellte Pedelecs (ein Damen- und ein Herrenfahrrad) des Herstellers Hercules. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 3000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Von Freitag, 25. März 2022, 20.00 Uhr bis Samstag, 26. März 2022, 08.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Kolpingstraße, die Eingangstür eines Mehrparteienhauses. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

