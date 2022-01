Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Kfz, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Crailsheim: Geparktes Auto mutwillig beschädigt Am Samstagnachmittag, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, parkte ein 48-jähriger Mann seinen roten Mazda CX3 auf dem Schönebürgparkplatz am Trimm-Dich-Pfad bei Crailsheim. Als er vom Gassi gehen mit seinen Hunden zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Beifahrerscheibe am Mazda eingeschlagen wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Von den Tätern fehlte jede Spur. Zeugen, welche hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim (Tel. 07951/480-0) zu melden.

Crailsheim: Alkoholisiert mit Auto unterwegs Am Samstagnachmittag, gegen 13:45 Uhr, fuhr eine 40-jährige Toyota-Fahrerin von Schwäbisch Hall nach Crailsheim, um dort ihren getrenntlebenden Ehemann aufzusuchen. Nach Angaben des 41-jährigen Ehemanns schien seine Ehefrau hierbei sehr unsicher auf den Beinen. Nachdem es in der Wohnung weiterhin zu reichlich Alkoholkonsum seitens der Dame kam und die Situation zu eskalieren schien, rief der Noch-Ehegatte die Polizei. Die Beamten stellten bei der Frau deutlichen Alkoholeinfluss fest. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass diese zuvor bereits alkoholisiert mit dem Auto unterwegs war, musste sie im Krankenhaus gleich zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt wurden durch das Polizeirevier Crailsheim aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell