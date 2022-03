Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Kennzeichens

Zwischen Samstag, dem 26. März 2022 um 18.00 Uhr und Sonntag, dem 27. März 2022 um 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen eines Wohnmobils der Marke Mercedes, welches zur Tatzeit in der St.-Bonifatius-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471-1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Auto zerkratzt

In der Zeit von Montag, 28. März 2022 um 06.00 Uhr bis 13.00 Uhr, wurde der Pkw, Audi, eines 29-jährigen Cloppenburgers vor einem Wohnhaus in der Memelstraße zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471-1860-0 entgegen.

Molbergen - Diebstahl eines Fahrrads

Am Freitag, 11. März 2022 gegen 00.00 Uhr, wurde ein Damenfahrrad der Marke GREENS, aus dem Carport in der Straße Moorhook entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen unter 04475-94122-0 entgegen.

Peheim - Diebstahl von Werbebannern

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Freitag, dem 18. März 2022 um 16.00 Uhr und Sonntag, dem 20. März um 23.00 Uhr, zu einem Diebstahl vom zwei PVC-Werbebannern. Diese haben an einem Bauzaun in der Grönheimer Straße gehangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen unter 04475-94122-0 entgegen.

