POL-MR: Einbrüche in Marburg und Bad Endbach + Mülleimerbrand in Stadtallendorf - Audi auf Pendlerparkpaltz in Münchhausen beschädigt + Polizeikontrollen + 2 Unfallfluchten

Marburg - Einbruch in die Straßenmeisterei

In der Nacht zum Dienstag, 12. Juli, gab es einen Einbruch in die Räume der Straßenmeisterei in der Straße Am Krekel. Der Einstieg erfolgte durch ein auf der Gebäuderückseite aufgebrochenes Fenster des Kellergeschosses. Nach den Spuren erfolgte die Durchsuchung von mehreren Büroräumen und außerdem noch ein Einstieg durch ein weiteres aufgehebeltes Fenster in ein anderes separates Büro. Nach ersten Prüfungen fehlen ein Rucksack, ein Mobiltelefon und ein Laptop und es entstand ein Gesamtschaden in wohl fünfstelliger Höhe.

Bad Endbach - Einbruch in Gartenhütte

Beim Einbruch in eine Gartenhütte in der Lerchenstraße in der Gemarkung Am heiligen Stock verursachten der oder die Täter Schäden am Gartenzaun und an der Hütte in Höhe von mehreren Hundert Euro. Außerdem stahlen sie ein Fernglas und einen Winkelschleifer der Marke Ryobi mit drei passenden Akkus und dem Ladegerät. Die Beute hat einen Wert von insgesamt fast 800 Euro. Wer hat zur Tatzeit zwischen 19 Uhr am Sonntag und 15.30 Uhr am Montag Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Mülleimer brannte

Weil derzeit noch unbekannte Täter einen angezündeten Gegenstand in einen Mülleimer im Heinz-Lang-Park warfen, brannte dieser Abfallbehälter. Es entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro. Der Vorfall war am Dienstag, 12. Juli, um kurz nach 22 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06428 9305 0.

Münchhausen - Audi auf dem Pendlerparkplatz beschädigt

Als die Fahrerin am Dienstag, 12. Juli, gegen 09 Uhr, zu ihrem auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof abgestellten schwarzen Audi A 4 zurückkehrte, bemerkte sie eine zerstörte Dreiecksscheibe auf der Beifahrerseite. Sie hatte den Wagen am Montag um kurz vor Mittag unbeschädigt abgestellt. Die Spuren am Auto weisen auf eine mutwillige Beschädigung hin. Aus dem Auto fehlt jedoch nach ersten Überprüfungen nichts. Der Schaden beträgt mindestens 350 Euro. Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen auf dem Pendlerparkplatz gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis - ... und wieder unter Alkohol oder Drogeneinfluss unterwegs

Erneut zog die Polizei Menschen aus dem Verkehr, die unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Betäubungsmitteln ein Fahrzeug fuhren. Los ging´s am Dienstag, 12. Juli, gegen 09.50 Uhr in Neustadt. Bei einem 31 Jahre alten Autofahrer reagierte der Drogentest positiv auf THC. Um 11 Uhr zeigte der Drogentest einer 32 Jahre alten Autofahrerin einen Einfluss von Amphetaminen an. Die Kontrolle war in Kirchhain. In beiden Fällen endete die Fahrt und die Polizei veranlasste die Blutprobe Gegen 22.50 Uhr stoppte die Polizei Biedenkopf in Gladenbach ein Auto mit einem 23 Jahre alten Mann am Steuer. Der Mann, der im Ostkreis lebt, konnte den Verdacht auf Drogen- und Alkoholeinfluss vor Ort nicht ausräumen, denn er verweigerte sämtliche angebotenen Tests. Die Staatsanwaltschaft ordnete aufgrund der aufgekommenen Verdachtsmomente die Blutprobe an. ...und dann war da noch um kurz nach 16 Uhr die Kontrolle eines Autos in Stadtallendorf. Hier stand der 29 Jahre alte Fahrer zwar weder unter Drogen- noch Alkoholeinwirkung, allerdings wies er sich mit Totalfälschungen eines slowakischen Führerscheins und der dazu passenden ID-Karte aus. Der daraufhin überprüfte 39 Jahre alte Mitfahrer hatte ebenfalls eine gefälschte slowakische ID-Karte bei sich. Der Fahrer muss sich verantworten für das Fahren ohne Führerschein und beide Männer wegen Urkundenfälschung und ihres illegalen Aufenthalts. Die Polizei entließ die vorübergehend festgenommenen Männer nach den notwendigen Maßnahmen, die u.a. auch eine erkennungsdienstliche Behandlung umfassten.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Unfall und Chaos durch falsch abbiegender Lastwagen

Erst verpasste der Brummifahrer die Abbiegespur. Dann bog er trotzdem verbotswidrig über die Hauptfahrbahn nach rechts von der Bahnhofstraße in die Ketzerbach ab. Weil der Radius für seinen Lastwagen dann zu eng war, beschädigte er beim Abbiegen ein Verkehrsschild. Nach bisherigen Informationen sorgte das Manöver wohl kurzfristig für ein kleines Verkehrschaos an der Kreuzung Elisabethstraße/Ketzerbach, sodass sich die Unfallfluchtermittler noch zeugen und Hinweise auf den Lastwagen erhoffen, obwohl der Unfall bereits am Donnerstag, 07. Juli, gegen 09.20 Uhr war. Leider ist von dem abbiegenden Lastwagen lediglich bekannt, dass es sich um ein mutmaßlich in Rumänien zugelassenes Fahrzeug mit einem weißen Anhänger oder Auflieger mit einer roten Beschriftung handelt. Von einem abgelesenen Kennzeichen sind lediglich die Anfangsbuchstaben "AR" bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte unter Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ockershausen - Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Die Ermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Donnerstag, 07. Juli, zwischen 12.15 und 19.130 Uhr auf einem Parkplatz in der Willy-Mock-Straße ereignete. Dort kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver mit einem blauen Ford Fiesta mit Gießener Kennzeichen (GI). Auf der linken Seite des Fiesta entstand an der Fahrertür ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und zu dessen Fahrer oder Fahrerin ergaben sich nicht. Da der frei zugängliche Parkplatz von Besuchern der angrenzenden Schule, des nahen Fitnessstudios, der Sportstätten und der diversen Firmen genutzt wird, hoffen die Unfallfluchtermittler auf Zeugen und Hinweise. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

