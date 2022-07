Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 5 x Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Unfallflucht in der Uferstraße - Spiegelschaden am grauen Twingo

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem grauen Renault Twingo und verursachte an dessen linken Außenspiegel einen geringen Schaden. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder die Polizei anzurufen. Der Unfall war am Sonntag, 10. Juli, zwischen 10 und 19.20 Uhr. Der Twingo parkte in einer der schräg angelegten Parktaschen auf der Uferstraße in Höhe der Savignystraße.

Marburg - In der Badestube von der Straße abgekommen

Aus noch unbekannten Gründen kam ein Autofahrer in der Kurve von der Straße ab und prallte in Höhe des Anwesens In der Badestube 32 gegen Buschwerk und Betonklötze. Gefundene Fahrzeugteile deuten auf einen mutmaßlich jetzt beschädigten Mercedes Benz als verursachenden Fahrzeug hin. Der Unfall war zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 08.10 Uhr am Freitag, 08. Juli. Wer hat während dieser Zeit ein Fahrmanöver mit der geschilderten Folge beobachtet? Wem ist in dieser Zeit ein Mercedes wegen seiner Fahrweise aufgefallen? Wo steht seit spätestens Freitagmorgen ein mutmaßlich an der Front und wahrscheinlich auch am Unterboden frisch unfallbeschädigter Mercedes?

Cappel - Drosselstraße - Mindestens 2000 Euro Schaden an silbernem B-Klasse-Daimler

An einem geparkten silbernen B-Klasse Daimler entstand hinten links ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Zur Unfallzeit zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag und 14 Uhr am Freitag, 08. Juli, parkte der Daimler in der Drosselstraße in Höhe der Amselstraße. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum beteiligten, verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision geokommen sein könnte? Wer hat entsprechende Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug wegfahren sehen?

Rauischholzhausen - Parkplatzrempler - Blauer Tiguan beschädigt

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag, 08. Juli, zwischen 07.30 und 10.30 Uhr, auf dem stark frequentierten Parkplatz nahe einer Praxis in der Wittelsberger Straße ereignete. Durch die Unfallflucht entstand an einem rückwärts eingeparkten blauen VW Tiguan ein Frontschaden in Hähe von mindestens 1500 Euro. Vermutlich stieß ein vom gegenüberliegenden Stellplatz ausparkendes Fahrzeug gegen den Tiguan.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Marburg bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach Weidenhausen - Weißer Mitsubishi Space Star angefahren

Der weiße Mitsubishi parkte zur Unfallzeit vor dem Anwesen Weidenhäuser Straße 23 am rechten Straßenrand auf dem Parkstreifen. Der Unfall passierte bereits am Dienstag, 21. Juni, zwischen 06.45 und 14.30 Uhr. Bis heute meldete sich kein Beteiligter zur Regulierung des geringen Frontschadens. Wer kann sich an eine Situation erinnern, bei der es zu der Kollision gekommen sein könnte? Wer kann den Unfallfluchtermittlern der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben?

