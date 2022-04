Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Ahorn: 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Ein Sachschaden von 10.000 Euro ist die Folge eines Unfalls in Ahorn in der Nacht auf Samstag. Ein 19-Jähriger war gegen 22.30 Uhr mit seinem Ford auf der Eubigheimer Straße in Richtung Eubigheim unterwegs, als er einen am Fahrbahnrand geparkten VW Bus streifte. Durch die Kollision wurde niemand verletzt.

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine Unfallflucht ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters in Tauberbischofsheim. Eine 49-Jährige hatte ihren Mitsubishi am Samstag von 12 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz des Discounters in der Pestalozziallee abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, konnte sie feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug dieses vermutlich beim Rangieren gestreift hatte. Anstatt sich um den Schaden von circa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr die Person davon, ohne an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Lauda-Königshöfen: Drei Verstöße in 30 Minuten

Gleich zwei Fahrer, die unter Drogeneinfluss standen, stellten Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim am Sonntag fest. Die Kontrolle der Polizei in der Hauptstraße in Lauda-Königshofen war nach etwa 30 Minuten bereits beendet. Neben einer Person die ihr Handy während der Fahrt benutzt hatte, stellten die Polizisten bei zwei 19 und 57 Jahre alten Autofahrern Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Für die Männer war die Fahrt beendet, nachdem ein Drogentest bei beiden positiv verlaufen war. Sie mussten die Streifen in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben.

Tauberbischofsheim: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Ein 18-Jähriger war am Montagmorgen wohl unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines VW unterwegs. Der junge Mann wurde gegen 7 Uhr von einer Streife in der Mergentheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen auf Drogeneinfluss bei dem VW-Fahrer fest. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste die Streife in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben.

A81/Grünsfeld: Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt

Auf der Beifahrerseite kam ein Pkw nach einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Grünsfeld zum Liegen. Am Freitagnachmittag war ein 65-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Landesgrenze Bayern in Richtung Anschlussstelle Tauberbischofsheim unterwegs. Auf einer Brücke kam der Autofahrer gegen 14.15 Uhr vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Schneematsch ins Schleudern und kollidierte frontal mit der rechten Leitplanke. Von dieser wurde das Fahrzeug abgewiesen und auf die linke Betonleitwand geschleudert. Nach dem Zusammenstoß mit der Betonleitwand blieb das Fahrzeug liegen. Durch den Unfall wurde die 61-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell