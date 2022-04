Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Drei Verletzte und hoher Schaden nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend bei Niedernhall kollidierten zwei Pkw. Ein 21-jähriger VW Golf-Fahrer war gegen 18 Uhr mit seinem Beifahrer auf der Landesstraße 1045 von Ingelfingen in Richtung Niedernhall unterwegs. Dort kam er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Fiat eines 67-Jährigen kollidierte. Der Golf geriet ins Schleudern und landete in einem Schrebergarten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. Alle Unfallbeteiligten kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Kupferzell-Gaisbach: Drei Fahrzeuge bei Unfall beteiligt

Mehrere Verletzte und rund 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen Sonntagmorgen bei Kupferzell. Der 20-jährige Fahrer eines Alfa Romeos befuhr gegen 4 Uhr die Bundesstraße 19 von Schwäbisch Hall in Richtung Gaisbach. Auf Höhe Kupferzell bemerkte er einen verkehrsbedingt haltenden VW Passat wohl zu spät und fuhr auf diesen auf. Der VW wurde dann auf einen geparkten BMW geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden in unbekannter Höhe und die Insassen des Passats sowie die Mitfahrer im Alfa Romeo wurden leicht verletzt.

Öhringen: Alkoholisiert mit Bahnviadukt kollidiert

Ein 22-Jähriger wurde am Samstagabend in Öhringen verletzt, als er mit seinem Pkw mit einem Pfeiler kollidierte. Der junge Mann fuhr gegen 23 Uhr gemeinsam mit seinem Mitfahrer auf der Heilbronner Straße in Richtung Stadtmitte. In einer Rechtskurve auf Höhe der Hindenburgstraße fuhr er zwischen zwei Fahrzeugen hindurch, indem er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Durch dieses Manöver geriet der BMW auf den Mittelstreifen und prallte frontal gegen den Mittelpfeiler des Bahnviadukts. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Der entstandene Schaden am BMW ist unbekannt. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 22-Jährige ins Krankenhaus gebracht, sein Beifahrer blieb unverletzt. Im Krankenhaus wurde dem jungen Fahrer Blut abgenommen, da ein Test einen Wert von rund 1,4 Promille ergeben hatte. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Künzelsau: Zeugen nach Unfall gesucht - Wer hatte Grün?

Nach einem Verkehrsunfall am 10. März 2022 sucht das Polizeirevier Künzelsau nach Zeugen. Der Fahrer eines grauen VW Tiguan befuhr gegen 16.30 Uhr die Bundesstraße 19 von Gaisbach in Richtung Künzelsauer Innenstadt. Der Fahrer eines silbergrauen Mercedes fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Schillerstraße und wollte nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da beide Fahrer mitteilten bei Grün gefahren zu sein, bittet das Polizeirevier Künzelsau Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

