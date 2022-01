Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vor Kontrolle geflüchtet

Am Donnerstag flüchtete ein betrunkener Autofahrer vor der Polizei in Ulm.

Gegen 1.30 Uhr hatte die Polizei eine Kontrollstelle an der Bahnunterführung in der Neue Straße in Richtung Ehinger Tor eingerichtet. Als der 48-jährige Fahrer des Dacia in der Unterführung fuhr und die Kontrollstelle entdeckte bremste er stark ab. Er flüchtete rückwärtsfahrend in der Unterführung. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und entdeckte den Dacia am Busparkplatz in der Glöcklerstraße. Dort hatte der Mann sein Auto gerade geparkt. Beim Erkennen der Polizei flüchtete er zu Fuß. Die Polizisten konnten den 48-Jährigen einholen und vorläufig festnehmen. Der Mann hatte zu viel Alkohol getrunken und war nicht mehr fahrtüchtig. Er musste eine Blutprobe abgeben. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die durch die Rückwärtsfahrt des Mannes gefährdet wurden.

