Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Schöppingen (ots)

Am Mittwoch befuhr ein 60 Jahre alter Autofahrer aus Legden gegen 06.00 Uhr die Kreisstraße 61 aus Richtung Asbecl kommend. An der Einmündung mit der Kreisstraße 37 hatte er die Absicht auf dieser seine Fahrt in Richtung Darfeld fortzusetzen. Er folgt aber nicht dem Straßenverlauf nach rechts, sondern fuhr geradeaus auf ein Feld, wo der Pkw in einen Graben prallte. Der 60-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Zur Unfallzeit herrschte Nebel.

