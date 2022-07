POL-MR: Mindestens 3 Dutzend Autos im Südviertel beschmiert

Marburg-Biedenkopf (ots) - Auf der K39 zwischen Silberg und Quotshausen kam es am Donnerstag, 14. Juli, zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Person verstarb am Unfallort. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet gegen 11.30 Uhr ein in Richtung Silberg fahrender 48-jähriger Audi-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Daimler Benz, der mit fünf Personen besetzt ...

mehr