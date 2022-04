Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. In Wohnhaus eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag (27./28.04.2022) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Bielefelder Straße in Lieme. Sie brachen eine Nebeneingangstür sowie ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Ob sie fündig wurden, steht noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der 05231 6090 um Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

