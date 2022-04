POL-LIP: Detmold. Fußgängerin angefahren und abgehauen.

Lippe (ots) - Kabel im geschätzten Wert von 20 000 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27.04.2022) von einem Firmengelände in der Liemer Straße. Sie versuchten auch in das Firmengebäude zu gelangen, die Tür hielt jedoch stand. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang bemerkt hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks ...

