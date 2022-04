POL-LIP: Barntrup. In Wohnhaus eingebrochen.

Lippe (ots) - Zwischen Sonntag und Dienstag (24. - 26.04.2022) machten sich Unbekannte an drei Motorrollern in der Georgstraße und in der Marienburger Straße zu schaffen. In zwei Fällen gelang es ihnen, die Krafträder zu starten und zu stehlen. Sie wurden inzwischen beschädigt wiedergefunden. Hinweise auf tatverdächtige Personen übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090. ...

