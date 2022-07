Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ladendieb war bewaffnet + Zeugensuche nach Verkehrsgefährdungen auf der B 3 Albshausen und der B 255 Oberweimar + Diebstahl aus Auto + Rollerdiebstahl + Sachbeschädigung an Pkw + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Ertappter Ladendieb war bewaffnet

Vom Grundsatz her riskiert jemand, der bei einem Diebstahl eine Waffe mitführt eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. In weniger schweren Fällen reduziert sich die Mindeststrafe auf drei Monate. In beiden Fällen reicht tatsächlich das bloße Mitführen der Waffe, ein Benutzen ist nicht erforderlich. Dieses Risiko ging ein 55 Jahre alter Mann für Tabakwaren im Wert von 44,90 Euro ein. Der Ladendetektiv eines Marktes am Erlenring hatte den Mann am Montag, 18. Juli, gegen 19.40 Uhr beim Diebstahl beobachtet und ihn gestellt. In der Umhängetasche des Mannes lagen nicht nur die eingesteckten Zigaretten, sondern eben auch eine geladene Schreckschusswaffe. Die Polizei stellte die Waffe nebst Munition sicher. Gegen den Mann lagen keine ausreichenden Haftgründe vor.

Rauschenberg - Lastwagen überholt Lastwagen - Gegenverkehr muss ausweichen

Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen eines Überholvorgangs auf der B 3 in den Kurven der Ortsumgehung von Albshausen. Der Vorfall war am Donnerstag, 07. Juli, gegen 21.55 Uhr. Der trotz Gegenverkehrs in der Kurve überholende weiße Lastwagen fuhr von Marburg nach Kassel. Eine entgegenkommende Autofahrerin wich mit ihrem silbernen Mercedes Benz Coupe nach rechts bis in den Straßengraben aus und verhinderte nur dadurch einen Zusammenstoß. Die Frau schaffte es, die Kontrolle über den Wagen zu behalten und das Auto wieder auf die Straße zu fahren. Nur durch äußerst glückliche Umstände blieb sie unverletzt und der Mercedes unbeschädigt. Sie konnte sich daran erinnern, dass ihr mehrere Fahrzeuge entgegenkamen. Vermutlich waren es außer dem überholenden Lastwagen noch mehrere Pkw und mindestens ein weiterer Lastwagen. Als sie den überholenden Laster bemerkte, befand sich dieser auf gleicher Höhe neben einem weiteren Lastwagen. Die Fahrer dieser Fahrzeuge müssten den Überholvorgang und das Ausweichmanöver gesehen haben. Sie sind wichtige Zeugen und werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 in Verbindung zu setzen.

Weimar - Taxi-Bus überholte Pkw mit Anhänger Polizei sucht Fahrer eines Motorrades und eines roten Autos

Die Polizei sucht die Fahrerin oder den Fahrer eines roten Autos und eines Motorrades. Das rote Auto kam während des Überholmanövers entgegen, das Motorrad fuhr sozusagen hinterher. Der Zweiradfahrer schloss später zu dem überholenden Taxibus auf, fuhr daneben, schaute den Fahrer oder die Fahrerin an und schüttelte den Kopf.

Der Vorfall passierte am Montag, 18. Juli, gegen 12.45 Uhr auf der Bundesstraße 255 auf dem Weg nach Weimar/Marburg, zwischen der Allnasenke und dem Anschluss nach Oberweimar. Nach bisherigen Informationen überholte ein Taxibus, ein gelber Ford Transit, trotz des entgegenkommenden, wohl roten Autos einen vorausfahrenden Pkw mit Anhänger. Eben wegen des Gegenverkehrs musste das Taxi den Überholvorgang frühzeitig beenden bzw. abbrechen und scherte wieder ein. Der Fahrer des überholten Gespanns wich aus und hatte das Glück, auf den Beschleunigungsstreifen der Zufahrt von Oberweimar auf die Bundesstraße fahren zu können. So konnte er den Zusammenstoß verhindern. Die Polizei bittet die gesuchten zeugen dringend sich zu melden, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Dieb nutzt offenes Auto

Die kurze unbeaufsichtigte Zeit während des Entladens nutzte ein Dieb zum Diebstahl der Geldbörse aus dem offenen grauen Auto. Der Täter flüchtete vom Tatort, dem Hof eines Anwesens in der Lahnstraße, zunächst Richtung Am Seewasem und dann weiter zur Pfingstweidstraße. Die Fahndung nach dem ca. 1,75 Meter großen, zwischen 20 und 25 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur und dunklen Haaren blieb erfolglos. Der Mann war vermutlich ausländischer Herkunft. Er trug eine olivfarbene Jacke unter seinem Arm. In der erbeuteten 10 x 20 Zentimeter großen silberfarbenen Geldbörse waren Bargeld und persönliche Dokumente. Wem ist der Mann zur Tatzeit am Sonntag, 17. Juli, gegen 11.45 Uhr aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Argenstein - Versuchter Diebstahl eines Motorollers und Teilediebstahl

Die Polizei bittet nach einem versuchten Diebstahl eines Motorrollers um sachdienliche Hinweise. Der Roller stand ursprünglich in der Einfahrt eines Hauses in der Talstraße. Dort hatte der Besitzer das Zweirad am Freitagnachmittag abgestellt. Am Samstag, 16. Juli, gegen 09.25 Uhr, stand der schwarze Roller dann am Rand eines Feldweges, etliche Meter vom ursprünglichen Abstellort entfernt. Die Lenkersperre war noch eingerastet und am Zündschloss waren keine Aufbruchspuren sichtbar. Als der Beisitzer den Roller um 16.20 Uhr abholte, fehlten das Versicherungskennzeichen und die Frontverkleidung, beides war am Morgen noch vorhanden. Aufgrund bisheriger Informationen kam es offenbar zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen zunächst zum versuchten Diebstahl des Motorrollers und am Samstag zwischen 09.25 und 16.20 Uhr zum Diebstahl des Kennzeichens und der Verkleidung. Wer hat am Samstag die "Schrauberarbeiten" an dem abgestellten schwarzen Motorroller beobachtet? Wer hat den Transport des Rollers durch die Talstraße gesehen? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Auto auf dem Wanderparkplatz beschädigt

Sachbeschädigung oder Unfallflucht? Derzeit steht nicht fest, wie der Schaden an dem schwarzen Dacia Sandero entstand. Der Fahrer stellte den Pkw am Freitag, 15. Juli, um 16 Uhr, unbeschädigt auf dem Wanderparkplatz zum Tretbecken in Röhrs Gründchen ab. Als er um 18.05 Uhr zurückkehrte, war das Glas des Seitenspiegels zerstört und es befand sich eine ca. fünf Zentimeter durchmessende Delle in der A-Säule. Der Schaden beträgt mindestens 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Frankfurter Straße/Kämpfrasen - Blauer Golf beschädigt

Der mutmaßlich durch einen Verkehrsunfall beschädigte blaue VW Golf 7 mit Marburger Kennzeichen parkte auf einem der eingezeichneten Parkplätze in der Frankfurter Straße nahe der Einfahrt zum Kämpfrasen. Als die Fahrerin am Freitag, 15. Juli, um 11 Uhr zu ihrem am Vortag um 08.30 Uhr abgestellten Auto zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Heckschaden. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug ergaben sich nicht. Wer hat zwischen Donnerstagmorgen und Freitagvormittag ein Fahrmanöver gesehen, bei dem es zur Kollision mit dem blauen Golf gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Auto weggeschoben

Was passierte am Dienstag, 12. Juli, zwischen 12.15 und 15.30 Uhr, auf dem Parkplatz in der Flurstraße mit dem grünen Opel Astra? Die Benutzerin stellte den Wagen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz ab, verschloss ihn und zog die Handbremse an. Als sie zurückkehrte stand das Auto drei bis vier Meter vom Parkplatz verschoben auf der Straße und hinten rechts war ein Schaden. Wie also ist das Auto auf die Straße gelangt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

