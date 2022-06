PP-ELT: Sportbootunfall im Yachthafen Speyer - Die Wasserschutzpolizei bittet um Zeugenhinweise

Mainz (ots) - Am Morgen des 17.6.2022 gegen 09:49 Uhr wurde der Feuerwehr Mainz gemeldet, daß in Mainz-Laubenheim in Höhe der NATO-Rampe ein Fahrzeug in den Rhein gerollt ist. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei konnte die Meldung vor Ort bestätigt werden. Nach ersten Ermittlungen parkte eine 23-jährige Mainzerin ihren VW-Bus an der Uferböschung. Anschließend begab sie sich an ...

