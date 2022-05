Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gewässerverunreinigung durch Ölschlieren größeren Ausmaßes

Koblenz-Wallersheim (ots)

Am heutigen Tag kam es zu einer Gewässerverunreinigung mittels eines Öl-Emulsions-Gemisch im Bereich des Wallersheimer Hafens. Vermutlich ist in Folge des gestrigen Starkregenereignisses ein Öl-Emulsion-Behälter übergelaufen. Dieser defekte Ölabscheider befindet sich in einer Industrieanlage im Hafen Koblenz - Wallersheim. Die Menge der ausgetretenen Emulsion ist nicht bekannt, jedoch erheblich. Es sind massive Ölschlieren auf dem Rhein, ausgehend vom Hafen Wallersheim bis etwa Höhe Bendorf, über Stunden hinweg festzustellen. Ermittlungen dauern weiterhin an. Im Einsatz befanden sich mehrere Fachkommissariate, das Umweltministerium, die Polizeihubschrauberstafel zwecks Beweissicherung und die WSPSt. Andernach und Koblenz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell